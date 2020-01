Tanel Tein: Tartu korvpalli elavdamiseks ei piisa noorenduskuurist, vaja on visiooni 

Kui 2000. aastate alguses oli paarkümmend aastat medalita olnud Tartu korvpalli uus tõus, siis 10 aastat tagasi sai see ootamatult läbi. Endise korvpalluri Tanel Teini sõnul oli probleem selles, et klubi ei osanud süsteemselt edu ette näha ja selle põhjal järgmisi samme planeerida. Jäädi ilmselgelt loorberitele puhkama ja 2007. aastal hakkas edu vaibuma.

Tema hinnangul ei tohiks Tartus kapitali puudust olla. Oluline on see, mida võistkonna alla müüa, kas noori või visiooni, kuhu tahetakse jõuda. "Kogu aeg räägitakse noorenduskuurist, see ei toimi. Need paar talenti lähevad ka ära, sest me ei suuda eelarveliselt neid hoida ja kohapeal pole ka konkurentsivõimelist satsi."

Tein kutsub inimesi ja ettevõtteid Tartu Rocki ülesehitamisesse panustama. "Meie eesmärk on lisaks ülikoolile ja linnale olla Tartu korvpalli suurtoetaja. Suurendame spordikogukonda, täidame ära saalid ja lähme koos Tartu korvpallile vastu Rocki nime all," selgitas mees.

Tema nägemusel on oluline märkida, et liituvad inimesed ongi klubi ja saavad selle omanikuks. Teini projekt pole lihtsalt idee, vaid tegutsetakse päriselt. Ülikoolist saadud eitav vastus annab tema hinnangul järgnevatele teotahetelistele inimestele küll halva signaali, kuid usub, et probleem oli vähene süvenemine ja protseduurilised vead hääletuses.

"Linn ja ülikool pole valmis rohkem eelarvet tõstma, aga kust see pool miljonit lisaks tekib, et saaksime olla konkurentsivõimelised?" küsis Tein ning nentis, et kui abi ja koostööd teha ei soovita, siis ta perspektiivi ei näe.

Tartu suurimaks mureks on endise korvpalluri hinnangul, et see pole tõmbekeskus. "Kõik on iseenesest hästi ja tiksub rahulikult, aga me pole 15 aastaga kasvanud. Linnal pole kasvu ja ühtegi suunda, kuhu edasi minna. Suuri ideid kardetakse, seega etteotsa on vaja tugeva natuuriga juhti, kes saab aru, mis piirkonnale vajalik on ja ei proovi olla kõigile meeltmööda."