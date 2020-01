Saaremaa peatreener enne vastasseisu Hispaania tippklubiga: edasipääsuks peame näitama oma parimat mängu 

"Oleme saanud hästi valmistuda ja oleme valmis ning ootame neid mänge suure põnevusega. Kõik mehed on enam-vähem terved, eks pisemaid muresid on alati, aga ei midagi tõsist. Peame nende vastu näitama oma parimat, maksimumilähedast mängu, kui tahame edasi pääseda, aga usun, et see on võimalik," rääkis juhendaja.

Kalmazidise sõnul toetub Almeria rünnakul peamiselt kahele mehele - diagonaal Koukartsevile ja nurgaründaja Magnanile. "Almeria on väga hästi komplekteeritud, neil on kuus leegionäri ja ka hispaanlased on korralikul tasemel. On kaks väga head sidemängijat, korralikud tempod ja peamised rünnakujõud ning võtmemängijad on kahtlemata Koukartsev ning Magnani. Koukartsev on väga hea mees, tugev ja agressiivne nii servil kui rünnakul, brasiillane on samuti väga hea klassiga. Neid tuleb ekstra jälgida, aga mõistagi tuleb ka ülejäänutega hakkama saada," lisas Kalmazidis.