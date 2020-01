MK-etapil poodiumile jõudnud austerlanna: Seefeldi dopinguskandaal võinuks lõpetada mu karjääri 

"See on väga positiivne, et Stadlober siin õnnestus. Murdmaasuusatamisele on oluline, et Austriast oleks tipptegijaid. Seefeldis toimunu oli väga traagiline ja Stadloberi poodiumikoht on positiivne kogu talispordile," muljetas Johaug Norra rahvusringhäälingule.