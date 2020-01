Kobe Bryanti helikopter lendas traagilise õnnetuse eel eriloaga 

Audiovestuses mainiti helikopteri piloodile Ara Zobayan`ile, et ta lendab liiga madalalt. Suure tõenäosusega polnud kopterit lennujuhtimise radarilt näha. Olude keerulisusest annab tunnistust ka asjaolu, et kopter tiirutas peale õhkutõusmist 15 minutit Burbanki lennujaama kohal.

Los Angelese maakonna tuletõrjepealik Daryl Osby sõnul juhtus õnnetus kohaliku aja järgi enne kella kümmet hommikul. Kell 9.47 tulnud hädaabikõnes teatati, et helikopter on alla kukkunud, mis on põhjustanud väikese tulekahju. Päästjad avastasid kohale jõudes, et tulekahju põleb umbes tuhandel ruutmeetril väga mägises ja raskesti ligipääsetavas piirkonnas.