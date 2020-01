Talisport VÕIMAS! USA spordiakadeemia nimetas Kelly Sildaru 2019. aasta parimaks naissportlaseks Ohtuleht.ee , täna, 08:13 Jaga: M

Kelly Sildaru wins gold in the X Games Aspen women's ski slopestyle finals on Sunday, Jan. 26, 2020, at Buttermilk Ski Area in Aspen Snowmass, Colo. (Liz Copan/Summit Daily News via AP) Foto: Liz Copan

Ameerika Ühendriikide spordiakadeemia korraldatud hääletusel valiti 2019. aasta parimaks naissportlaseks freestyle-suusataja Kelly Sildaru. Meestest võitis ameeriklasest iluuisutaja Nathan Chen.