KURVAD KAADRID | Kobe Bryanti hea sõbra Tiger Woodsi esimene intervjuu pärast šokk-uudist 

„Amanda, ma ei teadnud seda, kuni Joey mulle raja lõpus ütles. Ma ei saanud aru, miks inimesed Mambast (Kobe Bryanti hüüdnimi - toim) rääkisid. Nüüd mõistan. See on šokk, olen uskumatult kurb. See on üks kõige traagilisemaid päevi. Minule hakkab reaalsus alles kohale jõudma, sest kuulsin sellest viie minuti eest,“ rääkis golfikuulsus.