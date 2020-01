Kuno Tehva: niimoodi jalgpalli arendada ei saa. Punkt. Aga saame hakkama 

Kõigepealt – müts maha Paveli ees! Olen ise ka madalamal tasemel jalgpalli mänginud ning kui neli aastat järjest rannajalgpallis meistriks tulime, siis tundsin ise ka, et kurat, ma ju tean ja suudan kõike, aga tegelikult tuli vanus peale ja ühel hetkel tuleb lõpetada. Oleme juba viimased paar hooaega jälginud väravavahtide osakonda ja noorenduskuuri planeerinud. Kui talle pakkumise tegime, siis võtsime neid asju arvesse. Legioni jaoks on Londak oma kogemustega suurepärane täiendus.

Vitali Teleši, Robert Kirsi, Reginaldi ja Alex Matthias Tammeta jääb Kaljul klubis treenitud mängijaid (KTM) väheks. Kas toote tiimi Eesti noori, keda kunstlikuks KTMiks teha?

Kõik see, mida sa oma lausesse kokku panid – sellele on vaid üks vastus: niimoodi jalgpalli arendada ei saa. Punkt. Aga saame hakkama.

Kuidas suhtud selles valguses solidaarsusmehhanismidesse?

Need ei ole minu hinnangul asjad, mille üle peaks väga piike murdma. Ma arvan, et on täiesti okei, kui eri klubidel ja jalgpallijuhtidel, kelleks ma ennast ikkagi pean, on erinevad nägemused. Olen Euroopas aktiivselt tegev suurtes asjades ja võin kinnitada, et ühe laua taha mahub ära vähemalt 30 erinevat huvi, vaadet, ego ja ambitsiooni. Kõik need inimesed suudavad rahulikult laua taga istuda ja tasakaalukohta otsida. Üksteist kuulatakse ära, arutatakse ja räägitakse. Sellest ma tunnen Eestis puudust. Kui kellelgi on mõnest asjast teine arvamus, ei ole me üksteise vastu. Vastupidi! Mida rohkem on nägemusi, seda rohkem me jalgpalli sellega rikastame.

Mis puudutab KTMi reeglit, siis oli see viis aastat tagasi suurepärane idee, aga maailm on meie ümber nii palju muutunud ja oleme jäänud justkui väikeseks saareks, mis on enda ümber loonud mulli. Peame aru saama, et kui me ei kohenda oma reegleid selle järgi, kuhu Euroopa klubid lähevad, siis me lihtsalt ei ole enam Euroopas klubidena konkurentsis ja sealt edasi on suur mõju ka Eesti koondisele. Olen põhimõtteliselt vastu reeglile, kus on sees sõna „kunstlik“.

Spordi kõige selgem fundamentaalsem alus on konkurents. Sa tuled trenni, tõestad, võitled oma koha eest. See on raske tee, aga ainult nii on võimalik tippu jõuda. Nii kui need laused ütled, valitakse aga mugavam keskkond, näiteks Tammekas või kuskil mujal. „Ma ei pea pingutama, mul on seal mõnus areneda“. Mida sa arened, kui sa oled üle 20 aasta vana? Pead just konkureerima.