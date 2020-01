TEENETEMÄRK 2020 | Dopingu vastu võitlev Kristjan Port: olen hinges natuke rõõmus, et see temaatika on muutunud oluliseks 

Muidu sorava jutuga Port mõtleb mitukümmend sekundit, kuidas tunnustust kommenteerida. „Sain sellest alles kümme minutit tagasi telefoni teel teada,“ ütleb ta Õhtulehele. „Tegelesin hommikul muude asjadega. Kohe see ju kohale ei jõua. Esimese asjana tuli pähe, et mu vanaisa sai 1938. aastal neljanda klassi teenetemärgi. Aga tunne on kindlasti imelik.“

Nali naljaks, kuid see teenetemärk antakse kindlasti õigele inimesele. Dopinguteemadest ja tippspordi kitsaskohtadest on Port rääkinud harvanähtava otsekohesusega, kohati on tema julgus olnud isegi üllatav, et mitte öelda iseendale ohtlik.

„Ma ei taju seda enesekesksena,“ arutleb 59aastane mees. „Olen hinges natuke rõõmus, et see temaatika on muutunud oluliseks. Ja mitte kunstlikult oluliseks, vaid et inimesed tunnetavad, et ühiskonnas on vaja usaldust ja ausust. Sport on nii palju laval. Sama temaatika tuleb ju paljudes valdkondades esile, aga seal ei näe me neid asju nii dramaatiliselt kui spordis.“