Sebastien Ogier: võit Monte Carlos jäi nappide teadmiste taha 

"See on ülejäänud hooaja jaoks heaks endeks. Meeskonnas valitses suurepärane atmosfäär ning tundsin end rooli taga hästi. Kuigi peame järgmistel rallidel paremad olema, siis näitas sealne sooritus, et Yarises on rohkelt potentsiaali," vahendas Ogier' sõnu Motorsport.com.