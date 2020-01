UUS TREENER, UUS HINGAMINE: „On näha, et mehed on teinud õiged järeldused ja on hakanud end rohkem liigutama.“ 

„Tunnetan, et olümpiapileti järele minek on elu eesmärk ja elu kokkuvõtmine,“ ütleb Allar Raja (36), üks neljast Rio pronksimehest. „Meil on vähe aega. Kõik märgid on jõudnud ajus kohale, et tuleb muid tegevusi maha tõmmata ja keskenduda spordile detailideni välja.“