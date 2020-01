BC Kalev/Cramo purustas Läti võistkonna ja pikendas võiduseeriat 

Neljanda järjestikuse võidu saanud Kalev on liigatabelis kolmandal kohal, 21 kohtumisest on väljutud võidukana 18 korral. Juhib BK Ogre, kes 20 mängust võitnud 19. Riia VEF on teisel kohal, 19 kohtumisest on kaotatud vaid üks: 11. jaanuaril jäädi koduväljakul alla Kalevile.