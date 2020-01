Janne Schasmin: suur respekt Bryantile, et ta julges naisi tunnustada 

Samal ajal trennis viibinud Schasmin meenutab, et ei suutnud esiti uudist uskuda. „Kui hakkasid kinnitused tulema, läksime kõik laiali. Kodutee oli väga eriline. Imelik tunne minu sees kestab ikka,“ ütleb ta kolmapäeva hommikupoolikul. „See on huvitav, et üks inimene, keda isiklikult ei tunne, võib tekitada sellise tunde.“

Sinna juurde see, mida ta tegi ja oli alustamas naiste spordi ja naiste korvpalli jaoks. See oli nii suur. Tal oli Mamba-nimeline akadeemia, kus tema [samas õnnetuses hukkunud 13aastane] tütargi mängis. Kuu aega tagasi tuli uudis, et ta käis sõlmimas patendilepingut, et tüdrukute võistkonnad saaksid Mambacita nime ja et see jääks temale. Seegi on märk, kuidas ta pühendus tüdrukute poole peale. Loodame, et ta mõjutas teisi inimesi, kes tõusevad nüüd tema asemele ja viivad tema ideed ellu.“

Bryant armuski naiste korvpalli tänu tütar Giannale, kes taassütitas temas kire ala vastu. Endine superstaar käis rõõmuga naiste NBA ehk WNBA ja ülikooliliiga mängudel.

„Tütred teevad meeste mõttemaailmaga imet,“ märgib Schasmin. „Ta julges hiljuti avalikult välja öelda, et mõned naiste NBA mängijad on võimelised mängima meeste NBAs ja saaksid seal hakkama. See tekitas pahameeletormi. Ta ei nimetanud, et naised on paremad, aga et saavad hakkama.