Pisarais Djokovic: Kobe Bryant oli mu sõber, ta oli minu jaoks alati olemas 

"Ta sisendas mulle, et ma usuksin ning usaldaksin ennast, et ma tõusen tagasi sinna, kus olin. Olen talle väga tänulik, et ta mulle olemas on. Ta on väga toetav ning ma armastan teda, kuid kes ei armastaks. Ta on uskumatu mees ning üks aegade parimaid korvpallureid ja sportlasi," rääkis Djokovic ülistavalt Austraalia lahtistel.