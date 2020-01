Olümpiahooaeg võib jääda mitmele Eesti tippsõudjale viimaseks 

Neli aastat noorem Allar Raja avaldab, et tema abikaasa loodab sama, kuid sportlane jätab veel otsad lahti. „Mul on stsenaarium üks, kaks ja kolm. Tulevik sõltub mitmest asjast. Kui me mais ei saa olümpiapiletit, siis ma ei näe, kes meid edasi rahastaks. Ma ei saa perele öelda, et mulle meeldib nii väga sporti teha, aga katsume kuidagi ära elada ilma minu sissetulekuta.

Andrei Jämsä (37) ütleb kavala naeratuse saatel, et suure tõenäosusega jääb algav hooaeg tema viimaseks tippsportlasena. „Aga ma ei mõtle sellele üldse, praegu püüan endast maksimumi välja pigistada.“

Kaur Kuslap (30) tõdeb, et kuivõrd jätkamisotsus puudutab pigem tervet nelja-aastast olümpiatsüklit, peab ta veel mõtteid mõlgutama. „Seda võin öelda, et tunnen, et mul on veel kuhugi areneda. Suudaksin kindlasti veel midagi ära teha. Kas teen? Otsusel on palju muutujaid, ei oska veel ütelda. Tüdinenud ma pole.“