Anett Kontaveit: vastane mängis väga-väga head tennist, mul ei jäänud midagi kripeldama 

Märten Tamla märkis hiljuti, et Nigel Searsi käe all on su mentaalne pool palju paranenud. Kas oled temaga nõus? Kui jah, siis palun kirjelda seda arendamisprotsessi.

"Olen nõus. Arvan, et see on kombinatsioon Nigeli abist ja sellest, et saan ise natuke vanemaks ja kogenumaks. Harjun situatsioonidega ja tean, kuidas olla ja mida teha. Nigelist on muidugi suur abi. Ta on juba mitu korda erinevate mängijatega selle läbi teinud. Tal on mulle väga palju infot anda. Ta saab mind aidata, kuidas mingites olukordades käituda, kuidas paremini toime tulla ja nii edasi. Täpsemalt ma seda ei kirjeldaks."