WRC Rootsi ralli stardinimekiri sai selgeks: võistleb üheksa eestlast Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 09:21

Ott Tänak ja Martin Järveosa (ees keskel) Monte Carlo stardis. Foto: AFP/Scanpix

Lumepuuduse tõttu küsimärgi all oleva Rootsi ralli stardinimekirja on üles antud üheksa eestlast, lisaks on konkurentsis ka põhjanaaber Jari-Matti Latvala.