Kanada tippsportlane süüst puhas: doping sattus naise organismi läbi mehe kehavedelike

11kordne maailmameister Vincent Lapointe põrus dopingutestis eelmise aasta juulis, kui tema organismist leiti Lingandroli. Ligandrol on keelatud ainete nimekirjas kuna tal on võrdelised toimeained anaboolsete steroididega. Viis kuud kestnud uurimise järel vabastati naine süüdistustest, sest Lapointe ei kasutanud dopingut teadlikult.

Lapointe'i organismist leiti keelatud ainet väga väikesel määral ja antidopingu uurimise järeldusel jõudsid need sinna läbi mehe kehavedelike. 27aastase naise endine elukaaslane tunnistas üles, et kasutas oma jalgpallurikarjääri edendamiseks Ligandroli.

"Olen päris vihane, et mu endine poiss-sõber oli keelatud aine allikas. Teisalt on see kergendus, et peale kuid kestnud uurimist saime teada, kuidas keelatud ained minuni jõudsid," selgitas õnnelik Vincent Lapointe Kanada lehele Montreal Gazette.