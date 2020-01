Laskesuusatamise EMi korraldusse panustab ligi 250 vabatahtlikku 

Täpselt kuu enne võistluste ametlikku algust Tehvandil toimunud ühisel korraldajate koosolekul osalesid nii korraldus- kui võistluskomitee liikmed ning vabatahtlikud. “Korralduslikult on kõik alalõigud inimestega mehitatud ja ülesanded on selged. Vabatahtlike hulk on tänavustel võistlustel suurem, et tagada EMi parim korraldus ja valmistuda ka juba ettevaatavalt 2022. aasta MK-etapiks,” ütles võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol.

Kui praeguseks on korralduslikud kokkulepped sponsorite, partnerite ja teenuste pakkujatega sõlmitud, siis tihe suhtlus võistkondade esindajatega jätkub, et täpsustada reisiplaane, logistikat ja majutust. “Viimasel nädalal enne võistlusi on põhirõhk staadioni, lasketiiru ning rajatiste ettevalmistamisel, et võistkondade saabumiseks oleks kõik valmis,” lisas Nigol, “Samuti käib töö ka telepildi tootmise ettevalmistamisega, et võistlustest jõuaks kvaliteetne telepilt ETV ja Eurosporti vaatajateni.”

Kuigi hetkel ei ole väljas lund ega külmakraade, on võistlusteni veel piisavalt aega, et radade ja staadioni ettevalmistamisega õigeaegselt valmis jõuda. “Kunstlume valmistamiseks on vaja külmakraade. Tehvandil on piisav võimekus kunstlund toota, seega tuleb oodata külmalaine saabumist. Loomulikult oleks suureks abiks looduslik lumi, aga eelkõige on vaja külma,” ütles Nigol.