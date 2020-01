Kõmu Kelly Sildaru ja tema treenerist kallim Mihkel oma avalikuks tulnud suhtest: kuni inimesed normaalselt käituvad, on okei Delfi , täna, 11:19 Jaga: M

Kelly Sildaru Foto: Tiit Tamme

Mõni aeg tagasi teatas Kelly Sildaru, et tema treeneriks on Mihkel Ustav, kes ühtlasi on ka Kelly kallim. "Seni, kuni inimesed normaalselt käituvad, on okei," ütleb Mihkel avalikuks tulnud suhte teemal.