Politsei Õhtulehe ajakirjanikule: kata oma särk kinni, kui surma ei taha saada 

Oliver Lomp, Rooma , täna, 18:25

AS Roma fännide pühapaik, Francesco Totti graffit, oli saanud Lazio fännide jaoks „sobiva“ kujunduse Foto: Oliver Lomp

Kuigi Rooma jalgpalliklubid Lazio ja AS Roma on kahe peale vaid viiel korral Itaalia jalgpallimeistriks kroonitud, ei ole nende omavaheline vastasseis mitte kordagi lihtsalt mäng. See on sündmus, kus vähemalt üheks nädalavahetuseks elab pea terve linn jalgpallirütmis. Ent sageli ei meenuta see peomeeleolu, vaid organiseeritud sõjaseisukorda.