IBRACADABRA! Milan püsib Zlatani liitumise järel kaotuseta 

Zlatanil on küll kirjas viie mänguga ainult kaks väravat, kuid ilmselgelt on tema liitumine meeskonnale hästi mõjunud. Detsembris Serie A teise kümnesse vajunud Milan on liigas kaotuseta viimases neljas mängus ja tabelis on tõustud ühele reale Ragnar Klavani koduklubi Cagliari Calcioga.