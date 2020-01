Sebastien Loeb: loobusin ise Rootsi rallist 

“Tiimipealik Andrea Adamo tundis, et midagi on valesti ja uuris pühapäeval, kas tahan osaleda. Ta ütles, et oleksin aus ja annaksin kiiresti otsusest teada, sest esmaspäevaks pidi meeskonna koosseis olema selge,” kirjeldas prantslane toimunut. “Mul läks otsustamiseks 20 sekundit.”