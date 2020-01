Kelly Sildaru mänedžeri kriitika tabas suusaliitu kui välk selgest taevast 

Kelly Sildaru mänedžer Michael Spencer kritiseeris teraval Eesti suusaliitu kuna freestyle-suusataja pidi Lausanne`is ise suuski määrima.

Kohaliku suusaliidu peasekretärile Tõnu Seilile tuli antud jutt suure üllatusena. “Lausanne`i noorteolümpial oli Kelly uue tiimi ja uue treeneriga kellele pakkusime igakülgset määrdeabi. Olin ka ise kohapeal ja kõik sai tagatud.” kirjeldab Seil juhtunut.

“Mingisugune info on läinud lappama. See ei vasta tõele, et suusaliit pole sellele mõelnud,” lisas Seil. “Konkreetseks Lausanne`i võistluseks paketeerisime asjad nii nagu Kelly soovis ja kuna Tõnis Sildaru polnud kohal, siis tegi uus tiim asju teistmoodi.”

Kelly Sildaru võitis noorteolümpial freestyle pargisõidus enda poolt määritud suuskadega kulla.

“Lausanne`s oli Sildarul uus tiim, meil oli liidu poolt tagatud kõik vajalik, sportlasega suheldi igapäevaselt ja ma ise transportisin Kelly suuski. Kõik oli korras. Kogu see määrdejutt tuli pehmelt öeldes üllatusena,” kirjeldas Seil. “Lausanne`i olukord oli erand ja selle põhjal ei saa teha üldistusi, sest tulevik on vaja läbi rääkida.”