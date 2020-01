HUVITAV: Ksenija Balta alustab hooaega kõrvalalal – kas sihikul on Eesti rekord? 

Legendaarse kergejõustikutreeneri memoriaali korraldustiimi juht Mati Lilliallik ütles täna Õhtulehele, et Balta võtab sihikule Maris Mägile kuuluva Eesti siserekordi 38,51. „Rekordi ületajale on ette nähtud preemia,“ märkis Lilliallik ja lisas, et konkurents on tugev.