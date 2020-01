Jalgpall Manchester United soetab omale hiigelsumma eest Portugali koondislase Toimetas Mihkel Talivee , täna, 19:02 Jaga: M

Bruno Fernandes. Foto: SIPA/Scanpix

Manchester United on pikalt pidanud läbirääkimisi Lissaboni Sportinguga ning nüüd paistab, et jalgpalliklubid on jõudnud kaubale. Inglismaa meistriliigas viiendal kohal painkev meeskond ostab omale ründava poolkaitsja Bruno Fernandese.