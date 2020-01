Eesti koondise ründaja naaseb Florasse: tahan väravaküti mainet taastada! 

"See oli koht, kus olin läbimurdele lähedal – näiteks astus peale mängu FC Utrechti U21-ga, kus tegin hea esituse, mulle ligi endine Eesti koondise peatreener Jelle Goes, kes juhtis FC Utrechti akadeemiat ja ütles, et ma olen huvitav ründaja ja et nad jälgivad mind hoolega. Sloveeniasse läksin heas meeleolus ja usus, aga peatreeneri vahetus lõi kõik plaanid sassi," lisas Sappinen.