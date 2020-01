Kergejõustiku sise-MM jäetakse sel aastal koronaviiruse tõttu ära 

Rahvusvaheline kergejõustikuliit (World Athletics) kinnitas, et nad olid jõudnud kokkuleppele, et sel aastal üritust ei toimu.

"Peame kahetsusega tõdema, et jõudsime koos Nanjingi sise-MMi korraldajatega kokkuleppele tõsta üritus 2021. aasta märtsi. Teame, et Hiina teeb kõik endast oleneva, et hoida uut koronaviirust kontrolli all ning neis pingutustes me toetame neid, kuid peame keerulistes ja kiiresti muutuvates oludes tagama oma sportlaste, liikmesliitude ja koostööpartnerite turvalisuse," vahendas kergejõustikuliidu teadet The Guardian.