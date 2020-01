Austraalia lahtistel selgusid finalistid, Kontaveidi alistanud rumeenlanna sai valusa kaotuse 

"Ma ei keskendunud sellele, et olin taga, vaid mõtlesin, et pean edasi minema. Teadsin, et ühel hetkel tekib mul võimalus. Kohtusin Simonaga, seega olin valmis raskeks matšiks. Pidin võitlema kogu energiaga, mis mul oli. Õnneks on finaalini aega 48 tundi, et taastuda. Treenime kogu karjääri selle nimel, et siin väljakul selle publiku ees mängida," lausus Muguruza matšijärgses intervjuus.