Nõmme Kalju väravakütt leidis uue kodu Soome kõrgliigas 

"Teame teda päris hästi. Liliu on mitmekülgne ründaja, kes suudab mängida mitmel erineval positsioonil. Ta on agressiivne nii palliga kui ka pallita," kiitis Interi peatreener Jose Riveiro. "Ta oskab joosta liinide vahele, lüüa väravaid ja on hea peamängus."