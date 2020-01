Spordivaria Raul Must püüab rekordilist viieteistkümnendat Eesti meistritiitlit Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 20:11 Jaga: M

Raul Must. Foto: Eesti Sulgpalliliit/ Oleg Hartsenko

Tallinnas Kalevi spordihallis algasid täna 56. Eesti meistrivõistlused sulgpallis. Eesti meistrivõistluste suurfavoriidid on Raul Must ja Kristin Kuuba. Raul Must tuleks kuldmedalit võites viieteistkümnendat aastat järjest Eesti meistriks.