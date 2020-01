WRC Ootamatu võimaluse saanud ralliäss: Adamo andis mulle karjääri päästmiseks õlekõrre Toimetas Mart Treial , täna, 08:31 Jaga: M

Craig Breen ja Paul Nagle eelmise aasta Walesi rallil. Foto: AFP/Scanpix

"Saan aru, et kõrvalt võis tunduda, et mu WRC-karjäär on lõppenud, aga Andrea [Adamo] ütles mulle, et usaldaksin teda," rääkis Iiri ralliäss Craig Breen, kes saab Rootsi rallil ootamatult Hyundai meeskonnas võimaluse.