KOLMAS KATSE: Fernando Alonso püüab jõuda mootorispordi kuningliku saavutuseni 

Indy 500 võit on ainus, mis lahutab Alonsot mootorispordi kolmekordsest kroonist (Triple Crown of Motorsport) ehk mitteametlikust auhinnast, mis tähistab kolme kõige mainekama võidusõidu võitmist. Vormel 1 Monaco GP ja Le Mansi 24 tunni sõidu triumfid on hispaanlasel juba olemas.