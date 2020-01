Austraalia lahtised: Djokovic kohtub finaalis austerlasega, kes on talle palju tuska valmistanud 

Thiem on esimene austerlane, kes jõudnud aasta esimesel suure slämmi turniiril finaali. Samas on tal ette näidata kaks Prantsusmaa lahtiste finaali (2018 ja 2019), kuid mitte võitu.

"Publik just ütles, mida see mulle ja kõigile tähendab," sõnas Thiem vahetult pärast matši väljakureporterile viitega rahva kisale. "See oli ebareaalne matš – kaks kiiret lõppmängu, nii keeruline ja tasavägine. Tema esimese servi protsent oli niivõrd kõrge (81 – M. T.), et teda oli peaaegu võimatu murda. Austraalia lahtiste finaali jõudmine tundub täiesti ebareaalsena. Milline algus hooajale!"