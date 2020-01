PÖÖRANE! Kas Soome jalgpalluri eest pakuti tõesti 120 miljonit eurot? 

Väidetavalt lõi United talvise üleminekuakna viimasel päeval lauale 100 miljonit naela ehk umbes 120 miljonit eurot. Teema kerkis üles ka reedesel pressikonverentsil, kui salapärase naeratuse saatel ütles Norwichi peatreener Daniel Farke: „Jah. lükkasime Teemu eest tagasi 100 miljonit väärt pakkumise. Teame, mis seis meil klubis on ja me pole olukorras, et ise hakata mängijaid ostma. Teisalt ei ole meil vaja mängijaid ka müüa, eriti neid, kes on tähtsad.“

Pukki lõi mullu Inglismaa esiliigas klubi kasuks 29 väravat ja üheskoos tõusti kõrgseltskonda. Premier League'is valiti soomlane augustikuu parimaks mängijaks ja kokku on tal tänavu kirjas 11 tabamust.

Teemu Pukki. Foto: AFP/Scanpix

Anier ja Pukki said sõpradeks 2013. aastal, kui eestlane mängis Šotimaal Motherwellis, põhjanaaber paarkümmend kilomeetrit eemal Glasgow Celticus. „Praegu suhtleme peamiselt sõnumite teel. Ta on pereinimene väikese lapsega,“ ütles Anier.

„Mäletan, et Šotimaal tampisid Celticu fännid ta maa alla. Seejärel läks ta Bröndbysse, kus leidis enesekindluse. Jalgpall on selline ala, kus tegelikult võib kõike juhtida. Mängijate taseme erinevus on väga väike, otsustavaks saavad pisiasjad.“

Pukki tõusis tänavu ajaloos 19. soomlaseks, kes sai kirja mängu Inglismaa jalgpalli kõrgliigas. Pukki tegi Premier League'i debüüdi Liverpooli vastu ja lõi kohe ka värava. Teises matšis Newcastle'i vastu kerkis ta aga teiseks soomlaseks, kes suutnud ühes Premier League'i kohtumises lüüa kolm väravat.