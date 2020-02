Rootsi läbi aegade kiireima maratonijooksja edu valem: neli õlut eelneval päeval 

"Kaks päeva enne võistlust joon viis toopi ja päev enne neli. See on okei, kui tead omi piire. Keha peab saama rutiinist välja," vahendab Iltalehti David Nilssoni sõnu.

"Olen täheldanud, et eelneval päeval nelja õlle joomisel on positiivsed tagajärjed. Olen tugevam ja tunnen, et olen täis süsivesikuid," kirjeldas rootslane. "Sama süsivesikute mahtu on toidust keeruline kätte saada. Võiksin juua ka spordijooke, aga õlu aitab samuti pingeid maha võtta."