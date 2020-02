Manchester United tõi ründesse lisajõudu Hiinast 

30aastane nigeerlane mängis viimati Hiina klubis Shanghai Shenhua, kuid mees on varasemalt mänginud ka Inglismaa kõrgliigas. Aastastel 2014-2017 lõi Ighalo Watfordi ridades 99 mänguga 39 väravat.

"Odion on kogenud mängija, kes on meie praegustest ründajatest erineva mängustiiliga," sõnas Manchester Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer BBCle. "Ta on suurepärane kutt ja väga professionaalne."