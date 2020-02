Mis toimub? Eesti võrkpallikoondis langes maailma edetabelis Trinidad ja Tobago, Sri Lanka ning Luksemburgi seljataha 

Uues tabelis edestavad Eestit teiste seas Kongo, Albaania, Luksemburg, Island, Sri Lanka ja mitmed muud volleriigid, kes tegelikult jäävad tasemelt sinisärkidele selgelt alla. Suure kukkumise põhjuseks on uus algortimidel põhinev edetabelisüsteem, mis Rahvusvahelise võrkpalliliidu (FIVB) poolt vastu võeti.

Teisalt on langus arusaadav, sest Eesti osales eelmisel aastal peamiselt kõrgetasemelistel turniiridel, kust väga palju võite ei võetud. Siiski selline kukkumine ja tabelikoht pole päris loogiline pole, millele pööras tähelepanu sotsiaalmeedias ka voolkoondislane Martti Juhkami.

Mees ise tunnistas hiljem samas keskkonnas, et tegelikult ta pigem pooldab uut süsteemi, sest nii on igal mängul kaal. Vana edetabelt tähtsustavat ainult teatud võistlusi, millest mitmetel Eesti ei osalenud.



Maailma edetabeli liider on Brasiilia, kellele järgnevad Poola ja Ameerika Ühendriigid.