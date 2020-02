AMETLIK! Henri Anier liitus Hollandi klubiga 

Mullu Lõuna-Korea klubi Suwoni esindanud 29aastane eestlane viibis esmalt esindusmeeskonna juures nädalasel testiperioodil. Nüüd jõuti läbirääkimistega ühele poole ning Anier sõnas klubi kodulehel avaldatud intervjuus, et tiim on talle jätnud hea mulje.

"Ei jõua ära oodata, millal alustada saan! Nii klubi, linn kui ka inimesed on jätnud väga hea mulje. NAC-iga mängu ajal sain osa meeskonna fännide kirest: just selliste asjade pärast minust jalgpallur saigi," lausus Anier.

Eestlane lisas, et Hollandis mängitakse talle sobiva stiiliga. "Olen alati tahtnud Hollandis mängida. Siinne jalgpall on tark ja ründav, mis läheb minu mängustiiliga kokku. Olen tugev ja keskendun väravate löömisele, aga mulle meeldib ka meeskonna heaks tööd teha. Loon pidevalt võimalusi, olgu siis endale või tiimikaaslastele," sõnas Anier.

Ründaja klubikarjäär on olnud igati värvikas ja mitmekülgne. Ta on mänginud Eestis (Flora), Itaalias (Sampdoria), Norras (Stavangeri Viking ja Fredrikstad), Šotimaal (Motherwell, Dundee United, Hibernian, Inverness), Saksamaal (Aue Erzgebirge), Rootsis (Kalmar) ja Soomes (Lahti). Holland on juba üheksandaks riigiks, kus Anier profileiba teenib.