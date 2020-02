Ülivõimas Liverpool oli taas võidukas ja püstitas rekordi 

Liverpool on nüüd võitnud 25 mängust 24, korra on lepitud viigiga. Teisel kohal olevat tiitlikatisjat Manchester City't, kel, tõsi, mäng vähem peetud, edestatakse 22 silmaga: nii suurt edu pole Inglismaa meistriliigas varem veel nähtud. Kolmandal kohal on Leicester City, kes tegi täna kodus 2:2 viigi neljandal positsioonil oleva Londoni Chelseaga.