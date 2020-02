Toyota president hooaja avaetapist: jääb kripeldama, me vihkame kaotamist 

Sebastien Ogier ja Elfyn Evans lõpetasid küll mõlemad esikolmikus, kuid poodiumi kõrgeimale astmele sai astude Hyundai piloot Thierry Neuville. Noor talent Kalle Rovanperä oli viies ja Takamota Katsuta seitsmes. Toyodal, kes on tuntud suure rallifännina, jagus tiimile siiski pisut kiidusõnu.

"Olen õnnelik, et uues meeskonnas jõudsid kõik piloodid noppisid punkte ning kaks autot sõitsid välja poodiumikoha. See on hooajale suurepärane algus," lausus Toyoda WRC kodulehel avaldatud intervjuus.