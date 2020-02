Tunnustatud ralliajakirjanik Tänaku avariist: ta on nii külmavereline, et see õnnetus teda ei mõjuta 

Evans usub, et valitsev maailmameister ei lase ennast õnnetuse järel kõigutada, meenutades, et eestlane on varemgi ohtlikes olukordades olnud.

"Kui nii saab öelda, siis oli see suurejooneline avarii. Aga õnneks on nendega [Tänak ja Järveoja] kõik korras. Paljud ajakirjanikud ütlesid pärast Tänakuga rääkimist, et nad ei usu juttu, et õnnetus teda ei mõjuta. Kuid tuletan meelde, et see on Tänak."

"Ta on nii külmavereline. Ta on mees, kes ujus autost välja, kui masin järvepõhja vajus. Ta on mees, kes aasta hiljem läks Portugalis oma põlema süttinud autot päästma. Ta on lihtsalt nii külmavereline. See õnnetus ei mõjuta teda, ta saab sellest üle," sõnas Evans.