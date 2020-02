SKANDAAL! Rootslannast maailmameister jäi dopinguga vahele 

"See on mu halvim päev. Tundub, nagu oleks terve mu elu rikutud," vahendas maadleja sõnu Rootsi ajaleht Dagens Nyheter.

Fransson kohtus täna Rootsi antidopingu komisjoniga, kus talle öeldi, et keelatud aine sattus tema organismi tõenäoliselt suu kaudu. Maadleja usub, et ta ise pole tahtlikult midagi võtnud. "Ainus seletus, mida võin pakkuda, on see, et keegi tegi seda minuga treeningsaalis," lisas rootslanna.