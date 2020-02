WRC Rootsi ralli: toimumine endiselt suure küsimärgi all, üks programm jäetakse ära Toimetas Mihkel Talivee , täna, 11:07 Jaga: M

Ott Tänak ja Martin Järveoja mullusel Rootsi rallil. Foto: AFP/Scanpix

Rootsi ralli peaks hooaja kalendri järgi algama üheksa päeva pärast. Kuna aga ilmad on olnud soojad ning lund vähe, siis pole endiselt selge, kas etappi on võimalik korraldada. Täna otsustati, et Historic-klassi masinad sel aastal ei võistle.