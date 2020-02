Roobata hokikoondis sõidab olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirile kõigi aegade noorima koosseisuga 

Eesti koondise mänedžer Jüri Rooba lausus pressiteate vahendusel, et noorele meeskonnale on kõrgetasemeliste vastastega mängud tõsiseks proovilepanekuks.

"Noored mängijad peavad kohe võitlusesse minema tugevate ja kogenud meeskondade vastu, see saab olema tugev väljakutse, kuid teiselt poolt on see suurepärane kogemuste saamise võimalus tulevikuks," sõnas Rooba.

Peatreener Jussi Tupamäki usub, et noorte mängijate näol on Eestil olemas tugev koosseis.

"Noortekoondis tõestas, et meil on tugevaid mängijad tulemas ja osa nendest on valmis mängima meeste koondises, lülitame neid Eesti jäähoki arengu nimel järjest enam ka rahvuskoondisesse. Koondise tuumik on koos mänginud juba aastaid ja see töötab meie kasuks ning tekitab hea sisekliima ja meeskonnavaimu," lausus Tupamäki.