Rootsi ralli ärajäämine paneks Jari-Matti Latvala keerulisse olukorda 

Eelmisel aastal Toyotas kihutanud, kuid tänavu ilma lepinguta jäänud soomlane loodab kindlasti Rootsi rallil kihutada. Etapi toimumine on aga suure kahtluse all, kuna ilmad on sel talvel ebaharilikult soojad olnud ning lund on vähe. Täna teatati, et jäetakse ära Historic-klassi sõidud. Latvala tunnistas, et kui 13. - 16. veebruarini kavas olev ralli tervenisti ära jäetakse, paneks see ta raskesse olukorda.

"See on keeruline olukord, sest Rootsi ralli on mulle väga tähtis. Viimati sõitsin WRC autoga Hispaanias oktoobrikuus. Pärast seda pole sõitnud meetritki. Mida pikemaks paus venib, seda halvem on see mulle, sest sõidutunnetus hakkab kaduma. Mõistagi pole see oma lume ja jääga meeldivaim ralli. Kuid loodan, et see saab mingilgi moel korraldatud," sõnas Latvala portaalile Rallit.fi.

Pärast seda avaneb soomlasele võimalus MM-sarjas kruusateedel kaasa lüüa alles hiliskevadel.