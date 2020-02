Märten Tamla tõi kolm põhjust, miks ta jättis Kanepi välja Fed Cupi naiskonnast 

Enne Tamla toodud kolme põhjuse juurde asumist on oluline märkida, et Kanepi on Eestit esindanud 14 korda, kuid viimati aastal 2015. Pärast seda on ta Fed Cupist erinevatel põhjustel loobunud, kuid soovis tänavu naiskonda aidata, sest unistas Tokyo olümpiamängudest ja Fed Cupil osalemine on üheks selle eelduseks.

Täna ütles Tamla, et tema peas oli tegelikult juba mõnda aega selge, et ta ei kaasa Kanepit naiskonda. "Alaliidu miinus oli see, et nad ei suhelnud minuga, vaid ise ajakirjandusega ja üritasid seal midagi keerutada," märkis ta.

Aga nüüd Tamla selgituse juurde. "Eesti koondise eest mängimine on minu jaoks auasi. Eesti koondise eest tuleb mängida. Kui sind kutsutakse, peaks igaüks tahtma mängida, mitte nii, et tulen siis, kui minul vaja. Olgu põhjuseks olümpiapääs, mida siin (ajakirjanduses – M. T.) kõvasti ette heideti, või muu põhjus. See on põhjus number üks.

Põhjus number kaks on see, et ütlesin eelnevate aastate kogemuse pealt juba kaks nädalat tagasi tüdrukutele, et võistkond jääb selliseks nagu on. Saime tänu sellele rahulikult valmistuda ja omi asju teha. Eelnevate aastate põhjal on tüdrukud sel juhul paremini mänginud.

Põhjus number kolm. Minu arust tuleb vaadata ka tulevikku. Okei, üks aasta Kaia mängib, aga siis järgmised viis jälle mitte. Peame selle võistkonnaga arenema, mitte tegema ühekordset sähvatust."

Ta lisas: "Kaiaga on kontakt olnud, ütlesin talle, et ei võta teda võistkonda. Ta ei hakanud mind ümber rääkima."