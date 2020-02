Rootsi ralli korraldajad: hetkeseisuga MM-etapp toimub 

"Hetkel keskendume sellele, et leida võimalusi võistlemiseks," vahendab Rootsi ralli tegevjuhi Glenn Olssoni sõnu kohalik telekanal STV. "Kõik tahavad siin sõita, aga veel on lahtine, mis kujul me seda teeme. Nii keerulisi olusid pole siin kunagi varem olnud."

Täna otsustati ühtlasi, et WRC-klassile parimate tingimuste tekitamiseks ei võistle historic-klassi masinad. "Meeskonnad, kes on teel siia, tahavad vastuseid," selgitas Karlstadi pressikonverentsil Olsson. "Oleme küll algselt teinud kokkuleppe, et tegu on talveralliga, aga proovime leida hetkeolukorras parimad lahendused."