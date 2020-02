Suusastaar: see on idiootne, et MK-etappidele pääseb ainult kuus norralast 

2016. aastast lastakse murdmaasuusatamise MK-etappidele sõitma ühest riigist kuni kuus koondislast. Norra suusataja Martin Johnsrud Sundby pole nõus rahvusvahelise suusaliidu (FIS) otsusega, mille eesmärk oli suurriikide domineerimise vähendamine.

Pahameele üheks põhjustajaks oli 21aastane Harald Östberg Amundsen, kes tuli kohalikel meistrivõistlustel 15km vabatehnikasõidus hõbemedalile. Elu parimas vormis oleva noore murdmaasuusataja pääs MK-sõitudele on väga keeruline. “Norras võistevad väga paljud sportlased mõnele üksikule kohale koondises,” tõdes noormehe treener Ola Kvisle, et tema hoolealuse seis on raske.

Sundby sõnul on probleem ka MK-etappide vähestes startijates. Ühe näitena tõi Norra suusataja eelmise aasta Holmekolleni sõidu, kus oli stardis vaid 45 meest. “On riike, kes ei vaevu isegi MK-etappidel käima, sest see on liiga kallis. Ja siis oleme meie, kes jätavad kõrgel tasemel sõitjad koju,” kirjeldas Sundby.

Rahvusvahelise suusaliidu esindaja Pierre Mignerey ei välista, et tulevikus vaadatakse kvoodid üle. Kuid selleks peavad alaliidud ideele ametliku käigu andma. Tema sõnul on kuue koondislase piirang pigem toiminud.

Mees toob näiteks sama Holmekolleni sõidu, kuhu pääses starti 15 kohalikku Norra murdmaasuusatajat. Mignerey sõnul ei näinud mitmed riigid võimalust antud konkurentsis headele kohtadele tulla ja jätsid sestap kohale minemata. Sama oht võiks MK-sarja tabada ka tulevikus.