PÕNEV! Kalev/Cramo endine peatreener naaseb Ühisliigasse 

42aastane leedukas alustas tänavust hooaega Kreeka suurklubi Olympiakose juures, kus ta oli Kestutis Kemzura abitreener. Selle aasta jaanuaris said baltimaalastest juhendajad ametist priiks.

Donaldas Kairyse uus koduklubi Avtodor on tänavu kogunud 4 võidu kõrvale 11 kaotust ja Ühisliiga tabelis hoitakse eelviimast positsiooni. Kalev/Cramo saldos on hetkel 3 võitu enam. Venemaa meeskonda juhendas varasemalt Predrag Krunic.

Kalev/Cramo tuli Donaldas Kairyse käe all kahekordseks Eesti meistriks ja lisaks jõuti eelmisel aastal Ühisliigas kaheksa parema sekka. Varasemalt on leedukas juhendanud ka Riia ASKd, Minski Tsmokit ja Czarni Slupski klubisid. Samuti on pidanud Kairys abitreeneri ametit Leedu rahvuskoondise, Moskva CSKA, Himki ja Lietuvos Rytase juures.