HUVITAV LÜKE! Tänaku tiimikaaslane kolib täiskohaga ralli EM-sarja 

Rootsi WRC-etapil Ott Tänaku ja Thierry Neuville`i kõrval kolmanda Hyundai enda käsutusse saav Craig Breen osaleb tänavu EM-sarjas täisprogrammiga. “Ootan põnevusega Euroopa rallimeistrivõistlustel osalemist,” sõnas Itaalia lipu all võistleva BRC Racingu tiimiga liitunud Breen. “On suurepärane sõita nii minu jaoks varasemalt tuttavatel kui ka uutel rallidel.”

Oma õnnistuse iirlasele andis Hyundai tiimipealik Andrea Adamo. “Ootan põnevusega, mis tulemusi toob MRF rehvide ja BRC rallimeeskonna koostöö,” sõnas itaallanne DirtFishi kodulehel. “Euroopa meistrivõistlused on üks tähtsamaid võistlusi rallispordis, kus sõidetakse mitmetel väga kuulsatel etappidel. Lisaks on see suurepärane test nii autole kui ka rehvidele.”